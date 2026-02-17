Quell’inno olimpico scomparso Arisa | non ne ho saputo più nulla La colonna sonora è firmata Dardust

Arisa ha dichiarato di non aver più avuto notizie sull'inno olimpico che ha interpretato, una canzone scritta da Dardust. La sua voce accompagna un brano che invita a non fermarsi, con parole che parlano di libertà e di andare avanti, anche sotto il sole che sorge. La canzone, parte della colonna sonora ufficiale, era stata molto ascoltata prima dell’evento, ma da allora nessuno le ha più chiesto nulla.

Milano – Il ritornello recita: «Siamo noi, siamo solo noi Non c'è bandiera che ci limiti Non ti voltare, non ti fermare Fino all'alba». È l'Inno olimpico, lo canta Arisa, ma da quando sono iniziati i Giochi invernali non lo si ascolta né nei luoghi di gara né nelle altre location a Cinque Cerchi. "Fino all'alba", questo il titolo del brano, è stato presentato ufficialmente al Festival di Sanremo nel marzo 2022 come Inno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver vinto un ballottaggio con un pezzo cantato da Malika Ayane e intitolato "Un po' più in là". "Fino all'alba" è stato composto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale "La Cittadina" di San Pietro Martire di Seveso, nella provincia di Monza e Brianza.