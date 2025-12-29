Dal Pirellone oltre 7 milioni per sistemare strade lampioni e piste ciclabili

Dal Pirellone, Regione Lombardia ha destinato oltre 7 milioni di euro per interventi su strade, lampioni e piste ciclabili. Con l’approvazione del disegno di legge 146, si conclude il bilancio regionale, che include emendamenti e ordini del giorno finalizzati a sostenere iniziative considerate strategiche per il territorio lombardo. Questi fondi mirano a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali.

Con l’approvazione del Pdl 146 si è ormai concluso il bilancio regionale. E da Regione Lombardia, con una serie di emendamenti e di ordini del giorno (Odg) sono arrivati oltre 7 milioni di euro con cui finanziare opere ritenute strategiche per il territorio.Gli emendamenti della LegaGrazie ad un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Dal Pirellone oltre 7 milioni per sistemare, strade, lampioni e piste ciclabili Leggi anche: Piste ciclabili troppo grandi, strade strette Leggi anche: Lavori in decine di strade per le piste ciclabili, ma è protesta in corso Calatafimi: "Commercianti danneggiati" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dal Pirellone oltre 7 milioni per sistemare, strade, lampioni e piste ciclabili - E da Regione Lombardia, con una serie di emendamenti e di ordini del giorno (Odg) sono arrivati oltre 7 milioni di euro ... monzatoday.it

AGCOM: oltre 7 milioni di chiamate mobili illecite bloccate ogni giorno con il nuovo filtro anti-spoofing - spoofing di AGCOM, attiva dal 19 novembre sulle numerazioni mobili, ha portato al blocco di oltre 7 milioni di chiamate illecite al giorno. hwupgrade.it

Rieti. Dalla Regione oltre 7 milioni al Ps del ‘De Lellis - L’Assessora Rinaldi: “Si tratta di un investimento significativo, di una risposta che il territorio attendeva da troppo tempo. quotidianosanita.it

#23dicembre #AccaddeOggi Viene ricordata come la strage di Natale. Poco dopo le 19 un attentato dinamitardo nella Grande Galleria dell'Appennino investe il treno rapido proveniente da Napoli e diretto a Milano. Il bilancio sarà di 17 morti e oltre 260 feriti. E - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.