Pedemontana a Lentate Giù quattro sovrappassi ma prima si farà la bretella

Quasi duecento persone si sono radunate nella palestra comunale di Lentate sul Seveso per ascoltare gli aggiornamenti sui lavori dell’autostrada Pedemontana. La presentazione ha riguardato la rimozione di quattro sovrappassi e l’avvio di una nuova bretella stradale, che sarà realizzata prima dell’intervento sui ponti. L’incontro ha fornito dettagli sulle prossime fasi del progetto e sugli interventi previsti nel territorio.

Quasi duecento persone hanno riempito la palestra comunale di via Matteotti, l'altra sera, per scoprire cosa succederà sul territorio di Lentate sul Seveso con l'avvio ormai imminente dei cantieri dell'autostrada Pedemontana. "C'è grande attenzione nei cittadini, voglia di capire e soprattutto la richiesta di non essere lasciati soli", spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Matteo Turconi Sormani. "Abbiamo anzi annunciato che seguiranno incontri specifici per i singoli quartieri per affrontare via via tutte le criticità locali e nel caso anche con sopralluoghi dei tecnici direttamente sul posto", prosegue l'assessore. Dalla prossima settimana si lavorerà all'apertura della bretella di collegamento tra la zona industriale di Copreno e Lazzate, passaggio indispensabile prima di procedere all'abbattimento del ponte di via Oberdan.