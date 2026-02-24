Sky le uscite di marzo | l’Avvocato Ligas con Luca Argentero Pechino Express – La missione zero

Sky ha annunciato le uscite di marzo 2026, con l’arrivo di “L’Avvocato Ligas” e lo speciale “Pechino Express – La missione zero”. L’evento ha portato anche la quarta stagione di “NCIS New Orleans” e il film “L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t”. La programmazione include nuove serie e grandi titoli, pronti a catturare l’attenzione del pubblico. Le novità saranno disponibili sulla piattaforma a partire dai prossimi giorni.

Sky, tra le uscite di marzo 2026 ci sono l’ Avvocato Ligas, lo speciale Pechino Express – La missione zero, la quarta stagione di NCIS New Orleans e il film L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t. Tra le novità in arrivo su Sky ( qui il sito web ufficiale ) nel mese di marzo 2026 ci sono l’ Avvocato Ligas con Luca Argentero, lo speciale Pechino Express – La missione zero, la quarta stagione di NCIS New Orleans e il film L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t. A seguire tutti i titoli: Avvocato Ligas. (Da venerdì 6 marzo alle 21:15, in prima visione su Sky Atlantic, in streaming su NOW e disponibile on demand) Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all’autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Avvocato Ligas, Luca Argentero arriva su Sky dal 6 marzo: rilasciato il trailerLuca Argentero torna in tv con la serie “Avvocato Ligas”.

Avvocato Ligas, la nuova serie con Luca Argentero su Sky: quando inizia, trama e castLuca Argentero torna in tv con “Avvocato Ligas”, la nuova serie di Sky.

