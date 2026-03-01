Pechino Express La Missione Zero – Costantino lancia la prova decisiva su Sky e NOW

Su Sky e NOW debutta Pechino Express La Missione Zero, condotto da Costantino della Gherardesca. Prima della partenza verso l’Estremo Oriente, il conduttore mette alla prova le coppie con una prova decisiva. La corsa, che si preannuncia adrenalinica e impegnativa, inizia questa volta con una sfida anticipata rispetto agli anni precedenti.

Pechino Express La Missione Zero debutta su Sky e NOW con Costantino della Gherardesca che mette alla prova le coppie prima della partenza verso l'Estremo Oriente Quest'anno la corsa adrenalinica, faticosa ed emozionante di Pechino Express inizia prima. I viaggiatori della nuova stagione dello show, pronti al check-in da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sono chiamati a sorpresa ad affrontare una primissima missione mentre sono ancora in Italia: domenica 1° marzo alle 20:15 sempre su Sky e NOW arriva, infatti, un appuntamento imperdibile, Pechino Express – La missione zero, che rappresenterà a tutti gli effetti l'esordio della corsa che vedrà le coppie arrivare all'Estremo Oriente, come recita il claim di questa stagione che scorrerà tra Indonesia, Cina e Giappone.

