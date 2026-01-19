Parità nelle giunte comunali il Pd Sicilia chiede l’allineamento alla legge nazionale

Il Partito Democratico Sicilia richiede un adeguamento delle giunte comunali alla legge nazionale sulla parità di genere. La parità non è un semplice dettaglio, ma un indicatore della qualità democratica delle istituzioni. Si tratta di rispettare quanto previsto dalla Costituzione, garantendo un equilibrio di rappresentanza che rifletta la società civile. Un impegno per un’amministrazione più equa, trasparente e rappresentativa.

Riforma enti locali, all'Ars il voto segreto incombe sulla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali

L'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali. La questione, ancora soggetta a voto segreto, rappresenta uno dei temi principali del dibattito, in un contesto di riforma nazionale che mira a promuovere maggiore rappresentanza femminile nelle istituzioni locali.

