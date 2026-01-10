Assemblea Pd la guerra delle firme | Lothar e Morani i promotori E nelle chat va in scena lo scontro

Durante l’assemblea del Pd, si sono aperti dibattiti sulle firme raccolte per la convocazione regionale, promossa da Lothar e Alessia Morani. La richiesta, ritenuta legittima da alcuni, ha suscitato discussioni nelle chat interne del partito. La situazione evidenzia le tensioni interne e le diverse posizioni tra gli iscritti, riflettendo le dinamiche di un momento di confronto all’interno del partito.

"La richiesta di convocazione dell’ assemblea regionale avanzata da diversi iscritti, promossa da Lotar e Alessia Morani, è legittima e condivisibile, per questo li ringrazio". Parole (condite da ironia) di Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd, dopo che il massimo organo del partito è stato convocato per il 31 gennaio alle 15 ad Ancona. Scrive proprio così, la Bomprezzi: "Lotar". E di Lotar ce n’è uno solo, inconfondibile (Lothar, per la verità): è il soprannome di Massimiliano Amadori, storico braccio destro di Matteo Ricci di cui è stato capo di gabinetto quando era sindaco di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assemblea Pd, la guerra delle firme: "Lothar e Morani i promotori". E nelle chat va in scena lo scontro Leggi anche: Scontro Pd, Morani rintuzza Vitri: "Inesperta, non sa leggere i risultati" Leggi anche: A Giugliano tra Fico e Cirielli va in scena lo scontro sullo ecoballe Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Assemblea Pd, la guerra delle firme: Lothar e Morani i promotori. E nelle chat va in scena lo scontro; Firma per difendere la Costituzione!; Pd, ecco l’assemblea regionale. Ma la fronda non decolla; Pd, il giallo della mozione di sfiducia. Il segretario Lettieri: “Firme apocrife”. Pd Cosenza, ecco la mozione di sfiducia a Matteo Lettieri - Le 32 firme - Documento inviato al partito nazionale e regionale dalla nuova maggioranza assoluta dell’assemblea provinciale. cosenzachannel.it

Pd, ecco l’assemblea regionale. Ma la fronda non decolla - Il 31 gennaio sarà il giorno dell’ assemblea regionale del Pd, che ieri è stata ufficialmente convocata (ore 15 ad Ancona) dalla segretaria Chantal Bomprezzi. msn.com

Pd, il giallo della mozione di sfiducia. Il segretario Lettieri: "Firme apocrife" - Contestate le trattative avviate per la scelta del candidato alla presidenza della Provincia. msn.com

“GOVERNO NEMICO DEL POPOLO, IL POPOLO RESISTE” ASSEMBLEA SABATO 17 GENNAIO - ore 15 - Palazzo Nuovo - verso il corteo nazionale del 31 gennaio a Torino Il Governo Meloni ci vuole in guerra e fa la guerra al popolo: si aggiudica il primo pre - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.