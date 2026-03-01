Pd partito senza pace CasaDem e la segreteria | Scelte a titolo personale

Nel Partito Democratico si sono verificati nuovi ingressi di membri di Casa Democratica, la corrente interna guidata da Emanuele Trappolino, che ha recentemente perso il congresso in segreteria regionale. La segreteria del partito ha dichiarato che le scelte sono a titolo personale e non rappresentano una posizione ufficiale del partito. La situazione continua a essere caratterizzata da tensioni interne e divisioni aperte.

Nel Partito Democratico non c’è pace, come sempre. Ieri l’annuncio degli ingressi dei componenti di Casa Democratica (la corrente interna guidata da Emanuele Trappolino che ha perso il congresso in segreteria regionale). Oggi però la presa di distanza degli esponenti della stessa corrente. "Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a quanti, dopo aver condiviso fin qui il percorso di Casa Democratica – affermano –, hanno scelto di entrare, oggi, in segreteria regionale. Tuttavia, ci preme sottolineare che tale scelta è avvenuta a titolo del tutto personale, perché non condivisa, non coerente coi principi che ci hanno ispirati né rispettosa del mandato che gli elettori al congresso ci hanno consegnato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

