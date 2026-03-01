paypal e satispay retromarcia fintech

PayPal e Satispay sono due delle principali piattaforme fintech utilizzate quotidianamente da milioni di utenti. Sono diventate strumenti comuni per pagamenti rapidi tra amici, regali di compleanno e divisione del conto nei ristoranti. Entrambe offrono soluzioni digitali che semplificano le transazioni, rendendo più facile gestire pagamenti e trasferimenti di denaro in modo immediato.

È la parola magica di ogni cena tra amici, il braccio destro dei regali di compleanno e lo standard universale per dividere il conto. PayPal è diventato un verbo, una vera e propria abitudine digitale così radicata da sembrare insostituibile. Eppure la Borsa, si sa, non si nutre di chat di gruppo o piccoli scambi e la familiarità del marchio non basta più a proteggere la società dalla concorrenza. Negli ultimi sei mesi, infatti, nonostante la richiesta di una licenza bancaria negli Stati Uniti, il valore del titolo azionario di PayPal ha perso quasi il 35%, con un vero e proprio ridimensionamento per l'azienda, aprendo anche la porta ad una possibile acquisizione da parte di Ripple o Stripe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Satispay punta sui fondi in squadra con InvescoSatispay, sempre più fintech, lancia una nuova sfida alle banche tradizionali e debutta nel settore dei fondi.

