Satispay punta sui fondi in squadra con Invesco.

Satispay, la piattaforma fintech italiana, amplia la propria offerta collaborando con Invesco per entrare nel settore dei fondi. Questa iniziativa segna un passo importante nel rafforzare la presenza nel mercato finanziario, offrendo soluzioni innovative ai propri utenti. Con questa strategia, Satispay si propone di competere con le istituzioni bancarie tradizionali, puntando su servizi più accessibili e moderni.

Satispay, sempre più fintech, lancia una nuova sfida alle banche tradizionali e debutta nel settore dei fondi. Dopo aver portato il buy now pay later anche nei negozi fisici e lanciato piani di accumulo (con Amundi), ora il gruppo guidato da Alberto Dalmasso (in foto) fa il suo ingresso in un nuovo ambito del risparmio. Partner d'eccezione è Invesco, che con oltre 2.000 miliardi di dollari in gestione, è uno dei principali asset manager indipendenti al mondo. Insieme, Satispay e Invesco, proporranno ai risparmiatori 3 tipologie di fondi per tre target di investimento diversi. Un fondo obbligazionario, uno bilanciato e uno che punta sull'azionario globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

