Satispay si lancia nel risparmio | perché cambia tutto
Satispay, nota piattaforma di pagamenti digitali, amplia i propri servizi introducendo il risparmio gestito. Dopo il lancio del “Salvadanaio remunerato”, l’azienda ha annunciato tre nuovi fondi di investimento: obbligazionario, bilanciato e azionario globale. Questa novità rappresenta un passo importante per la piattaforma, che si propone di offrire agli utenti soluzioni integrate per gestire al meglio i propri risparmi.
Satispay entra nel risparmio gestito. Dopo il "Salvadanaio remunerato", la piattaforma per i pagamenti digitali fondata nel 2013 dai tre cuneesi Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta ha annunciato il lancio di tre fondi d'investimento, uno obbligazionario, uno bilanciato e il terzo azionario globale. Il partner tecnico dell'operazione è l'americana Invesco che con oltre 2mila miliardi di dollari di masse amministrate è uno dei principali gestori indipendenti al mondo e opererà in esclusiva sul portafoglio dei tre nuovi fondi. Inoltre l'operatività sugli investimenti è sottoposta al controllo di Fondaco, società responsabile anche della gestione del rischio.
