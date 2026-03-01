Federica Brignone | Ho poca confidenza con i salti ho paura di sentire le fitte

Federica Brignone si trova attualmente all’ottavo posto nel secondo e ultimo superG femminile di Soldeu, in Andorra, dopo aver completato le prime trenta atlete. La sciatrice ha parlato di avere poca confidenza con i salti e di temere di avvertire fitte durante la gara. Ai microfoni di Rai 2 HD ha dichiarato di essere molto serena, senza fare riferimenti specifici sulla partecipazione in Val di Fassa.

L’analisi della gara: “Sopra ho corretto la linea prima del salto del piano e lì ho sbagliato, ma ho poca confidenza con i salti, è dove faccio più fatica, ho paura di sentire le fitte e sostanzialmente mi manca un po’ di allenamento. Peccato, perché alla fine faccio una bella gara, ma comunque non sono riuscita magari ad esprimermi al mio livello, però per metà gara l’ho fatto. Pazienza, va così“. Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termine ALLA RISCOSSA! Sofia Goggia suona la carica e vince il superG di Soldeu: fuga in classifica! ALLA RISCOSSA! Sofia Goggia suona la carica e vince il superG di Soldeu: fuga in classifica! Il guizzo della campionessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

