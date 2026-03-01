Il weekend di Soldeu si conclude con la seconda prova del superG femminile, durante la quale Federica Brignone ha mostrato una prestazione caratterizzata da lucidità e tensione. La sciatrice ha affrontato i salti con apprensione, lamentando fitte che le hanno fatto paura. La gara ha evidenziato le sue difficoltà nel gestire l’ansia legata a queste parti del percorso.

Il weekend di Soldeu chiude con la seconda prova del superG femminile, offrendo una lettura attenta della prestazione di Federica Brignone tra lucidità, tensioni residue e una gestione equilibrata dell’esito. L’azzurra chiude in ottava posizione, confermando una costante di squadra e una capacità di rimanere concentrata nonostante la difficoltà della gara. Brignone si è collocata tra le prime trenta atlete al termine della prova, esibendo una prestazione complessivamente solida in un contesto competitivo. Non ha espresso certezze sull’eventuale presenza in Val di Fassa, preferendo mantenere la focalizzazione sull’oggi e sul lavoro con il gruppo di gara, come evidenziato ai microfoni di Rai 2 HD. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ho paura dei salti, le fitte mi spaventano

Federica Brignone: “Ho poca confidenza con i salti, ho paura di sentire le fitte”L’analisi della gara: “Sopra ho corretto la linea prima del salto del piano e lì ho sbagliato, ma ho poca confidenza con i salti, è dove faccio più...

Brignone: “Ho delle fitte allucinanti. Se non migliorerò, difficilmente mi vedrete l’anno prossimo”. L’ipotesi ritiro“Sono consapevole che si tratta di un danno permanente e che dovrò conviverci: il nostro corpo si abitua a tutto e con il passare degli anni...

Altri aggiornamenti su paura

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Sanremo 2026, Nayt sotto i riflettori tra coerenza e vulnerabilità.

Federica Brignone: Ho poca confidenza con i salti, ho paura di sentire le fitteFederica Brignone è ottava, dopo le prime trenta atlete, nel secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu (Andorra), che chiude il fine settimana di gare: ... oasport.it