Paura sul treno | aggredisce e minaccia passeggero con un coltello

Domenica pomeriggio, sul treno regionale 2827 partito da Morbegno e diretto a Milano Centrale, si è verificato un episodio di tensione. Un passeggero ha aggredito e minacciato un altro con un coltello, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine alla situazione, garantendo la sicurezza dei viaggiatori.

Si sono vissuti attimi di paura domenica pomeriggio sul treno regionale 2827 partito da Morbegno alle 13 e diretto a Milano Centrale. Un passeggero di 57 anni è stato infatti vittima di un'aggressione da parte di un ragazzo, che lo avrebbe colpito ripetutamente e minacciato con un coltello.Da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Terrore sul treno delle Olimpiadi: un folle minaccia i passeggeri con un coltello Leggi anche: Paura sul bus a Roma, passeggero senza biglietto aggredisce controllore e lo manda all’ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Paura sul treno: aggredisce e minaccia passeggero con un coltello; Minaccia le persone con le forbici in un bar a Piacenza e aggredisce gli agenti, denunciato un 40enne. Coltelli, sangue, sputi e minacce: "Così ogni giorno lavoriamo rischiando la vita a bordo treno" - L’omicidio del giovane capotreno avvenuto a Bologna riporta sotto i riflettori il pericolo quotidiano per chi lavora sui treni. ravennatoday.it Notti pericolose: "C’è chi ha paura a tornare a casa" - I capotreni sono spesso vittime di aggressioni verbali o fisiche. msn.com

"Ho avuto paura, voleva uccidermi". Rintracciato l’aggressore del treno - Il Questore di Palermo lo aveva già fatto destinatario di un provvedimento di allontanamento per almeno 4 anni proprio per questo. ilgiorno.it

Treni, cinquanta aggressioni in un anno a capitreno e controllori: «Abbiamo paura». Anche il Alto Adige il personale vive in una situazione di tensione continua. Insulti, sputi, aggressioni fisiche. - facebook.com facebook

La @legaofficial vuole stazioni sicure, vuole che una donna possa scendere da un treno senza avere paura, che ritornare a casa da una serata non si trasformi in un incubo. Per questo il contingente di strade sicure non solo va mantenuto ma anzi rafforzato. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.