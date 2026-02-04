Durante un controllo di routine a Palermo, i carabinieri hanno fermato un uomo di 31 anni originario della Liberia. Mentre gli chiedevano i documenti, il 31enne ha estratto un coltello e ha minacciato gli agenti. La scena si è conclusa con il suo arresto sul posto.

**Un uomo di 31 anni, originario della Liberia, è stato arrestato a Palermo in via dei Mille, durante un controllo della polizia di Stato.** L’uomo, che era in possesso di un coltello lungo circa 20 centimetri, ha minacciato i carabinieri con l’arma, provocando una colluttazione che ha portato all’arresto immediato. La scena, verificatasi pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026, ha visto l’intervento della stazione di Acqua dei Corsari, che ha chiesto aiuto a un nucleo radiomobile per garantire l’ordine e proteggere i militari impegnati nella procedura. L’uomo, in seguito alla sua cattura, è stato portato in caserma, mentre l’arma è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carabinieri fermati durante controllo, uomo con coltello minaccia e viene arrestato a bordo strada

Approfondimenti su Palermo Carabinieri

Durante un normale controllo, un uomo si è messo subito male.

Venerdì sera, durante un controllo al bar, un uomo ha rivolto offese e minacce ai Carabinieri, culminando in un'aggressione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo Carabinieri

Argomenti discussi: Idf: fermo dei carabinieri opera di un soldato. Tajani, da Israele garanzie su accertamento verità; Fermati dai carabinieri, in auto nascondono 200 grammi di cocaina; Controlli serrati sulle strade, alcol e droga nel mirino: fermati oltre 30 veicoli - BresciaToday; Zone rosse, tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei Carabinieri.

Controlli serrati sulle strade, alcol e droga nel mirino: fermati oltre 30 veicoliPosti di blocco tra Darfo Boario Terme e Pian Camuno: 34 veicoli fermati, denunciato un 43enne per guida in stato di ebbrezza ... bresciatoday.it

Carabinieri aggrediti durante controllo a centro sociale, 8 condanne e un assoltoOtto condanne, sette a sei mesi e una a otto mesi, una assoluzione e una messa alla prova. E' quanto stabilito dal Tribunale di Genova in merito all'inchiesta su un gruppo di persone che il 4 maggio 2 ... rainews.it

Fermati dai carabinieri in pattugliamento una 35enne ed un 49enne - facebook.com facebook

Due ragazzi di 14 e 15 anni fermati dai carabinieri dopo aver minacciato un 16enne con un coltello per impossessarsi della sua sigaretta elettronica #Milano #3febbraio2026 x.com