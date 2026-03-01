Paura in piazza Giordano | monopattino travolge ragazzina di 15 anni

Sabato 28 febbraio, intorno alle 20, in piazza Giordano si è verificato un incidente che ha coinvolto un monopattino e una ragazza di 15 anni. Un giovane alla guida del mezzo di micromobilità ha investito la giovane mentre camminava lungo l’isola pedonale. La ragazza è stata travolta e si sono subito registrati momenti di preoccupazione tra i presenti.

Il fatto è successo nello stesso punto in cui, solo poche settimane fa, si è verificato un grave incidente tra due monopattini, con il ferimento dei relativi conducenti. Sul posto, operatori del 118 e polizia locale Paura in piazza Giordano, per l'ennesimo incidente che ha coinvolto un mezzo di micromobilità. Intorno alle 20 di ieri, sabato 28 febbraio, un monopattino condotto da un ragazzo ha investito in pieno una 15enne che passeggiava lungo l'isola pedonale. Il fatto è successo nello stesso punto in cui, solo poche settimane fa, si è verificato un grave incidente tra due monopattini, con il ferimento dei relativi conducenti (qui le immagini video).