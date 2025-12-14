Ragazzina di 15 anni scomparsa da casa

Una ragazzina di 15 anni è scomparsa da casa a Forlì. L’ultima volta che i familiari l’hanno vista è stata il 10 dicembre, nel pomeriggio. La sparizione ha suscitato preoccupazione e si stanno intensificando le ricerche per rintracciarla.

Forlì, 14 dicembre 2025 – L’ultima volta che i famigliari l’hanno vista è stata il 10 dicembre, martedì scorso, nel pomeriggio. Da quel momento si sono perse le tracce di Maria Adelina Loghin, 15 anni, residente a Forlì. La madre della ragazzina ha fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri, che hanno ora attivato il protocollo di procedura per le ricerche dei minorenni scomparse. Contemporaneamente i famigliari hanno anche caricato un messaggio su un sito web che si occupa di persone scomparse. Maria Adelina è alta circa 1.73, occhi marroni, ha i capelli biondo cenere lunghi in genere portati legati. Ilrestodelcarlino.it Ragazzina di 15 anni scomparsa da casa - Forlì, 14 dicembre 2025 – L’ultima volta che i famigliari l’hanno vista è stata il 10 dicembre, martedì scorso, nel pomeriggio. ilrestodelcarlino.it

