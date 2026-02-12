Villanterio investita in bicicletta sull’ex Statale | grave ragazzina di 15 anni

Una ragazzina di 15 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre pedalava in bicicletta sull’ex Statale a Villanterio. I soccorsi sono intervenuti subito, e la giovane è stata portata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Ora si trova nel reparto di Rianimazione, con una prognosi riservata, ma i medici non ritengono ci siano rischi immediati per la sua vita. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Villanterio (Pavia), 12 febbraio 2026 - E' ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, con prognosi riservata, ma valutata non in imminente pericolo di vita. Ha solo 15 anni la ragazzina investita nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio, mentre percorreva in bicicletta un tratto non illuminato sull' ex Statale 235 Pavia-Lodi, a Villanterio. L'incidente è successo verso le 21.30 ed è stato rilevato dai carabinieri della locale Stazione. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma dalla prima ricostruzione sia la bicicletta con in sella la 15enne che l'automobile che l'ha investita procedevano nella stessa direzione di marcia.

