Paura a Ponna Inferiore | auto fuori strada intervengono elisoccorso e Soccorso alpino

Ieri sera a Ponna Inferiore, in Val d’Intelvi, si è verificato un incidente stradale che ha visto un’auto uscire dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti sia l’elisoccorso che il Soccorso alpino per prestare assistenza. La vettura è rimasta fuori strada, causando l’intervento di soccorritori specializzati. Le operazioni di soccorso sono state rapide e coordinate.

Ieri sera a Ponna Inferiore, in Val d’Intelvi, si è verificato un incidente stradale con un’auto finita fuori strada.L’allarme è scattato alle 20.36 in via 12 Gennaio. Secondo le informazioni disponibili di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), un uomo di 52 anni è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Quicomo.it Incidente a Polignano, auto finisce fuori strada: donna bloccata nell'abitacolo, intervengono i vigili del fuocoIncidente nella tarda mattinata di oggi, 6 febbraio, sulla strada provinciale 121, nel territorio di Polignano. Leggi anche: Erba, auto fuori strada prende fuoco: 27enne soccorso nella notte Tutti gli aggiornamenti su Ponna Inferiore. Discussioni sull' argomento Paura a Ponna Inferiore: auto fuori strada, intervengono elisoccorso e Soccorso alpino; Notte di alcol nel Comasco: ambulanze in azione per chi ha bevuto troppo, soccorsi anche ragazzi di 18 e 19 anni. Paura a Nocera Inferiore, auto si schianta contro ingresso di un barAttimi di paura la notte scorsa, a Nocera Inferiore, auto si schianta contro un bar a grande velocità. Secondo la ricostruzione inquirente, poco prima delle 2.30, un’auto Audi di colore bianco, che ... ilmattino.it Autocompattatore per la raccolta rifiuti a fuoco, paura a Nocera InferiorePaura a Nocera Inferiore, quando questa mattina, intorno alle 8,30, un autocompattatore della Nocera Multiservizi ha preso fuoco in via Napoli. Il mezzo è di quelli impegnati per caricare i rifiuti, ... ilmattino.it