Erba auto fuori strada prende fuoco | 27enne soccorso nella notte
Ore 3.20 circa: nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025, un’auto è finita fuori strada a Erba, in via Valassina, all’altezza del civico 36. Alla guida c’era un uomo di 27 anni. Secondo quanto ricostruito, la vettura è uscita dalla carreggiata terminando la corsa tra le piante della riva. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Fuori strada, addosso a un lampione. L'auto prende fuoco: in due al Pronto soccorso
Leggi anche: Auto esce di strada e prende fuoco, tragedia sfiorata nella notte
Altra nottata da incubo in provincia: sei ubriachi in poche ore, a Lurago d’Erba auto fuori strada con cinque a bordo - Nessuno è in gravi condizioni, alcuni dei soccorso si sono ripresi subito. ciaocomo.it
Ragazza fuori strada con l’auto a Canzo: spavento, ma non è grave. E poi ancora tre ubriachi, due portati a Cantù - Un giovane di Giussano si addormenta ai lati della strada a Mariano per abuso di alcolici: nessuno coinvolto, malore in piazza Garibaldi ... ciaocomo.it
Taglia l’erba fuori dal cancello di casa e viene travolto da un’auto: muore un uomo nel Cosentino - Un uomo di 80 anni è morto travolto da un’auto mentre stava tagliando l’erba vicino a casa sua. fanpage.it
New Zealand vs Papua New Guinea: The Safe Haven vs The Last Frontier
LA CASA DELL'INGLESE Un cancello arrugginito, un vialetto invaso dall’erba e un’auto dimenticata, ormai rifugio di animali: così inizia la nostra esplorazione in questa casa abbandonata. Un luogo che, fin dai primi passi, sembra custodire segreti. All’interno, - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.