Erba auto fuori strada prende fuoco | 27enne soccorso nella notte

Ore 3.20 circa: nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025, un’auto è finita fuori strada a Erba, in via Valassina, all’altezza del civico 36. Alla guida c’era un uomo di 27 anni. Secondo quanto ricostruito, la vettura è uscita dalla carreggiata terminando la corsa tra le piante della riva. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Altra nottata da incubo in provincia: sei ubriachi in poche ore, a Lurago d’Erba auto fuori strada con cinque a bordo - Nessuno è in gravi condizioni, alcuni dei soccorso si sono ripresi subito. ciaocomo.it