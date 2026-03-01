Paul Seixas ha vinto l'Ardèche Classic 2026, una delle prime prove della stagione ciclistica. L'atleta ha concluso la gara con un tempo che gli ha garantito il successo, attirando l'attenzione sulla sua prestazione. La corsa si è svolta lungo un percorso impegnativo, con diversi attori in corsa fino all'ultimo chilometro. La vittoria di Seixas rappresenta un risultato importante nel calendario di inizio anno.

Inizio stagione ad alta intensità e protagonisti in evidenza: l’Ardèche Classic 2026 ha visto emergere Paul Seixas come uno dei descrittori principali della giornata, con una performance che unisce controllo tattico, resistenza e decisione incisiva. La corsa ha offerto una lettura chiara delle dinamiche di gruppo e della gestione degli sforzi in salita, culminando in un successo netto che ha segnato una tappa chiave del campionato. La strategia di squadra prevedeva un momento offensivo studiato per creare un gruppetto contenuto, non superiore a cinque o sei corridori, al fine di ridurre il numero di contendenti nelle fasi decisive. Seixas, apparso in grande forma, ha sfruttato questa finestra per posizionarsi al momento giusto e controllare lo svolgimento della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Paul Seixas trionfa all'Ardéche Classic 2026: "Non riesco ancora a crederci

