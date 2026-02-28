Paul Seixas continua a stupire e domina la Faun-Ardeche Classic 2026

Il giovane ciclista francese nato nel 2006 ha vinto la Faun-Ardeche Classic 2026, conquistando il suo primo grande risultato della stagione. La vittoria si è concretizzata ieri, quando ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La gara si è svolta in Francia, con numerosi partecipanti provenienti da vari paesi europei. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

È il giovanissimo Paul Seixas il nuovo campione della Faun-Ardeche Classic 2026. Il talento francese classe 2006 continua a stupire tutti in questo inizio di stagione e si dimostra anche uomo da classiche. Il corridore della Decathlon ha preso il comando della corsa a circa 40 chilometri dal traguardo con un'azione di pura forza ed incontrastato ha proseguito verso il traguardo, firmando così la seconda vittoria in carriera da professionista nove giorni dopo la prima volta (Volta ao Algarve). La corsa transalpina si è aperta con una lunga fuga di otto corridori. Gli attaccanti hanno insieme affrontato il primo giro del circuito, con il gruppo che ha sempre controllato il loro vantaggio.