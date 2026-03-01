Pattarello crea Venturi conserva | i conti tornano

Nel campionato in corso, la sfida tra Arezzo e Ravenna si è svolta come un duello serrato per tutto il primo semestre, con entrambe le squadre che si sono alternate in testa alla classifica. Alla pausa, i punti di distacco tra le due squadre erano minimi, mantenendo vivo l’interesse per il proseguimento del torneo. Solo nel girone di ritorno, l’Arezzo ha operato un allungo, portandosi a sette punti di vantaggio rispetto al Ravenna.

di Andrea Lorentini Almeno per metà campionato, prima che gli amaranto operassero l'allungo nel girone di ritorno guadagnandosi, con merito, la possibilità di giocarsi lo scontro diretto con sette punti di vantaggio, quello tra Arezzo e Ravenna è stato un testa a testa. Se analizziamo amaranto e giallorossi ai raggi x ci accorgiamo che anche i numeri certificano la forza delle due squadre, esaltando in particolare il Cavallino che vanta il primato non solo in classifica, ma anche in molte altre speciali classifiche. La formazione di Bucchi ha l'attacco più prolifico, al pari dell'Ascoli, con 46 gol segnati e la difesa meno battuta con appena 16 reti subite. Pattarello e Chierico al topdi Andrea Lorentini PATTARELLO 9 Come gol segnati che lo pongono in testa alla classifica marcatori al pari di Bruzzaniti.