Come cambia l’Inter I conti non tornano Partirà almeno un big

L’Inter si trova ad affrontare una fase di cambiamenti e riflessioni sulla rosa. La squadra sta valutando possibili sacrifici per rinnovarsi e migliorare. Non si tratta di una rivoluzione, ma di aggiustamenti necessari per mantenere la competitività. La formazione attuale, comunque, continua a puntare alla Coppa Italia e all’alta classifica in campionato, con la differenza punti che favorisce i nerazzurri.

Far di conto e svecchiare. Sacrificare almeno un big e reinserire. Non una rivoluzione: perché la ferita inferta dal Bodo resta e resterà, ma l'Inter targata Chivu è in corsa in Coppa Italia e soprattutto in vetta in campionato a +10 dal Milan. Piuttosto, una revisione. Dovuta anche alla differenza di introiti Champions: 136 milioni per il percorso dell'anno scorso fino all'ultimo atto, 71 in stagione dopo l'eliminazione ai playoff, 65 di differenza. "Rimedieremo in corsa all'aspetto bilancistico, ma di certo non è un problema", la risposta (indiretta) del presidente Beppe Marotta nel pre-gara di martedì sera. Dunque, ringraziamenti e saluti già previsti ai tanti over 35, o quasi, in scadenza: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan ("Ora dobbiamo pedalare per il campionato", le sue parole, ieri).