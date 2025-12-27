Pattarello e Chierico al top

Implacabile Gilli. Chierico, gran qualità. Pattarello al top - VENTURI 4,5 Commette un errore madornale che apre la strada al vantaggio del Carpi. lanazione.it

Arezzo, è fuga per la B: Pattarello e Chierico fanno volare gli amaranto - Un’altra prestazione di alto livello davanti a 11mila tifosi Ascoli, 23 novembre 2025 – Apoteosi amaranto al ... lanazione.it

Gli amaranto vanno sotto per un gol di Starita e pareggiano a metà ripresa grazie a Ravasio. Nel finale decisivi Zaccagno su Pattarello e Venturi su Sala e Diakite. A Sassari termina in parità - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.