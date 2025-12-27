Pattarello e Chierico al top
di Andrea Lorentini PATTARELLO 9 Come gol segnati che lo pongono in testa alla classifica marcatori al pari di Bruzzaniti. La volée di Ascoli resta il punto più alto del suo girone d’andata. Si è confermato un top player per la serie C. CHIERICO 8,5 Accantonati gli infortuni, finalmente ha potuto dimostrare tutto il suo talento. Centrocampista completo sa eseguire giocate di qualità in velocità. Imprescindibile. TAVERNELLI 8 Una partenza al fulmicotone la sua con 5 reti già a fine ottobre. Non solo gol, ma anche assist preziosi ai compagni. Elemento chiave nel 4-3-3 di Bucchi. RAVASIO 7,5 Cinque centri tutti da subentrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
