Tragico incidente in piazza Moro investito dal bus urbano | muore pedone

Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio a Bari, in Piazza Moro, vicino al capolinea degli autobus. Un pedone è stato investito da un bus urbano e ha perso la vita sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini. La vittima è una persona di mezza età.

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, nei pressi del capolinea degli autobus. Intorno alle 17:45, un pedone è rimasto coinvolto in un sinistro con un un bus urbano di Amtab. L'uomo, trasferito d'urgenza in ospedale è morto questa mattina. Secondo quanto comunicato dall’azienda di trasporto pubblico barese, “l’episodio si è verificato nel corso di una manovra effettuata dal mezzo”. La dinamica dell’incidente è attualmente “al vaglio della Polizia Locale”, intervenuta sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità. L’autista del bus, come riferito nella nota ufficiale, “si è fermato immediatamente e, insieme ad altri colleghi presenti, ha prestato i primi soccorsi, provvedendo contestualmente ad allertare il servizio di emergenza 118”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

