Crollo Torre dei Conti sale a nove il numero degli indagati

Il crollo della Torre dei Conti a Roma, avvenuto lo scorso novembre, ha causato la morte dell’operaio Octay Storici, di 66 anni. Attualmente sono nove le persone indagate in relazione all’incidente, mentre le indagini continuano a fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità. La vicenda resta sotto approfondimento da parte delle autorità competenti, con l’obiettivo di chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Sale il numero di indagati in relazione al crollo della Torre dei Conti, a Roma, avvenuto lo scorso novembre e a seguito del quale morì l'operaio Octay Storici di 66 anni. Inizialmente, dopo le indagini svolte dai carabinieri, erano stati indagati quattro tecnici (tre architetti e un ingegnere).

