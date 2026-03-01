Parco Nazionale di Andasibe-Mantadia | Il Regno dei Lemuri

Il Parco Nazionale di Andasibe-Mantadia, situato nel cuore del Madagascar, è una delle mete più visitate dell’isola grazie alla presenza di numerosi lemuri e di una vasta biodiversità. Nel 2025 ha registrato un aumento di visitatori rispetto all’anno precedente, confermando il suo ruolo come destinazione naturale di rilievo. La sua importanza nel panorama turistico locale è in costante crescita.

Il Parco Nazionale di Andasibe-Mantadia continua a confermarsi una delle principali attrazioni naturali del Madagascar, registrando un significativo aumento di visitatori nel 2025. La ragione principale? I lemuri indri, i giganti tra i primati endemici dell'isola, diventati ormai simbolo della fauna malgascia. Situato a circa 150 km dalla capitale Antananarivo, il parco copre oltre 155 km² di foresta pluviale tropicale e ospita non solo lemuri, ma anche una varietà di uccelli, camaleonti e piante rare. Negli ultimi anni, grazie a progetti di conservazione e a campagne di sensibilizzazione internazionale, Andasibe-Mantadia ha visto crescere l'interesse di turisti e biologi da tutto il mondo.