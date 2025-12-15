Nuova vita per la rete escursionistica nel Parco Nazionale del Cilento | Un progetto strategico per il ripristino dei sentieri

Il Parco Nazionale del Cilento si prepara a rinnovare e potenziare la sua rete escursionistica attraverso un progetto strategico di ripristino dei sentieri, valorizzando ulteriormente questa importante area protetta ricca di biodiversità, natura e tradizioni locali.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni è una delle aree protette più affascinanti e ricche di biodiversità d'Italia, meta ambita per gli amanti della natura, del trekking e delle tradizioni locali

