Piano e Stazione passati al setaccio dalla polizia oltre 100 persone identificate

La polizia di Ancona ha intensificato i controlli nei quartieri Piano e Stazione. Tra ieri e oggi, oltre 100 persone sono state identificate e controllate. Gli agenti, con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Perugia, hanno setacciato le zone in cerca di eventuali irregolarità o situazioni di rischio. Le operazioni continuano per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Nel complesso sono stati controllati 33 veicoli e identificate 120 persone. Una di queste è stata segnalata all’autorità amministrativa in quanto trovata in possesso di un grammo di hashish. Bullismo, rischi del web, stupefacenti e violenza di genere: torna nelle scuole il progetto "Educhiamo insieme alla legalità" Prima ruba al supermercato, poi si scaglia contro gli agenti che lo avevano fermato. Arrestato "Non mi sento bene", poi il malore fatale sul letto. Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego Ruspantini Scontro tra quattro veicoli in galleria: un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale Arriva la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Ancona Polizia Controlli straordinari al Piano: identificate oltre 200 persone, espulso un uomo irregolare Continuano i controlli straordinari della polizia nel quartiere Piano di Ancona, disposti dal questore Capocasa e dal prefetto Valiante. Centro città e stazione nel mirino della Polizia: 60 persone identificate in poche ore Nelle ultime ore, la Polizia ha intensificato i controlli nel centro cittadino e presso la stazione ferroviaria, identificando oltre 60 persone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ancona Polizia Argomenti discussi: L’infinita attesa del Restellone: Ci avevano promesso sviluppo; Dal ministro Salvini un milione di euro per nuove piste ciclabili a Jesi; Scomparso da casa a 14 anni: Visto l'ultima volta in stazione a Verona, il cellulare localizzato a Milano; Ritrovato dopo 9 giorni di ricerche, l'abbraccio tra il 14enne e la sua mamma: Un momento molto commovente ed emozionante VIDEO. Sicurezza in stazione a Bologna, ecco cosa prevede il piano. E zona rossa prorogata fino al 15 marzoBologna, 13 gennaio 2026 – Due settimane per il piano che grazie ai primi interventi aumenterà al sicurezza in stazione a Bologna. Ad annunciarlo è stato il sindaco Matteo Lepore prima del Comitato ... ilrestodelcarlino.it “La Stazione spaziale è un esempio davvero luminoso di come le differenze internazionali passino assolutamente in secondo piano quando si ha un obiettivo grande, una passione comune.” Samantha Cristoforetti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.