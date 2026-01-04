Non rientra dopo un’escursione Boschi passati al setaccio | trovata in un dirupo e salvata

Una donna di 36 anni di Erba, dispersa dopo un’escursione nei boschi, è stata trovata e messa in salvo in un dirupo. Immediatamente attivato, il protocollo di ricerca ha coinvolto vigili del fuoco e carabinieri, che in poche ore hanno localizzato e recuperato la donna, evitando conseguenze più gravi. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le escursioni in zone isolate.

Una denuncia di scomparsa dopo il mancato rientro a casa da un’escursione, un protocollo di ricerca persone immediatamente attivato da vigili del fuoco e carabinieri che in poche ore ha consentito di localizzare in un dirupo e portare in salvo una donna di 36 anni di Erba. L’allarme è arrivato alla Stazione dei carabinieri di Erba nel tardo pomeriggio di venerdì, che ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Como con la Protezione civile di Erba e i vigili del fuoco di Como, arrivati con le squadre di specialisti del Saf e dell’Imsi Catcher Ground regionale, il cui ruolo è la localizzazione di dispositivi mobili con apparecchiature terrestri e Topografia Applicata al Soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non rientra dopo un’escursione. Boschi passati al setaccio: trovata in un dirupo e salvata Leggi anche: Non rientra a casa dalla camminata: donna trovata in stato di forte ipotermia nel boschi della Valle di Saviore Leggi anche: Muore davanti a moglie e figlia. Volo nel dirupo durante un’escursione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dopo giorni di assenza per motivi familiari, Moise Kean rientra al Viola Park. Si riflette sul mercato: https://fanpa.ge/jGBSk - facebook.com facebook . @OfficialASRoma | Dopo Soulé anche Hermoso rientra in gruppo. Pisilli e Bailey out per influenza tinyurl.com/4k6m3k6e x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.