mentre sono in corso i giochi invernali in italia il presidente del comitato olimpico palestinese ha presentato alla camera dei deputati un report che fa il punto sulla situazione drammatica dello sport nella sua terra

Il presidente del Comitato olimpico palestinese ha portato alla Camera dei deputati un rapporto che denuncia la morte di 1.100 atleti palestinesi dall’ottobre 2023, a causa dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza iniziati dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. In questi tre anni di conflitto, molti giovani sono stati colpiti e uccisi mentre praticavano sport o si allenavano. La situazione nel territorio palestinese si aggrava giorno dopo giorno, con le attività sportive completamente interrotte.

Roma, 13 feb. (askanews) – Sono 1.100 le atlete e gli atleti palestinesi uccisi dall'ottobre 2023, in oltre 3 anni di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, a seguito dell'attacco del 7 ottobre di Hamas. Lo ha detto Jibril Rayoub, Presidente del Comitato Olimpico Palestinese e della Federcalcio palestinese durante la presentazione alla Camera dei deputati di un report che fa il punto sulla situazione drammatica dello sport nella sua terra, mentre sono in corso i Giochi invernali in Italia. Presente anche Mona Abuamara, ambasciatrice di Palestina in Italia. "Sono molto felice di essere qui per parlare a nome degli atleti e delle atlete palestinesi e delle loro sofferenze", ha detto Rayoub in una conferenza stampa organizzata dal deputato e responsabile nazionale Sport del Pd Mauro Berruto.

