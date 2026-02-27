Volevo un po’ di tempo per me mamma riempiva i tre bimbi di caramelle gommose alla cannabis

Una madre negli Stati Uniti ha somministrato caramelle gommose alla cannabis ai suoi tre figli di 6, 10 e 11 anni, spiegando di voler avere del tempo per sé. La scoperta è avvenuta quando il padre, andando a prendere i bambini dalla ex moglie, ha notato comportamenti insoliti nei figli. La polizia è stata chiamata e sono state avviate indagini sul caso.

La scoperta in Usa quando il padre dei tre bimbi di 6, 10 e 11 anni è andato a prenderli dalla ex moglie notando che si comportavano in modo strano. I tre piccoli erano tutti positivi alla cannabis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

