Papa Leone XIV al Quarticciolo l' abbraccio con i ragazzi poi firma un pallone da calcio

Papa Leone XIV ha visitato il quartiere di Quarticciolo a Roma, partecipando a una festa locale. Durante l’evento, ha stretto la mano a diversi ragazzi e si è intrattenuto con loro. Successivamente, il pontefice ha firmato un pallone da calcio, che è stato consegnato ai presenti. La visita rappresenta la sua terza visita pastorale nel quartiere.

Festa nel quartiere di Quarticciolo, a Roma, dove Papa Leone XIV ha deciso di svolgere la sua terza visita pastorale. Dopo essere stato accolto dai cori dei presenti che lo attendevano, il pontefice ha incontrato i ragazzi della parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e li ha abbracciati uno a uno. I giovani hanno omaggiato il Papa di un pallone, che Leone XIV ha firmato, e di una maglia personalizzata recante il suo nome e il "14" scritto in numeri romani.