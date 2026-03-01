Papa Leone XIV l' arrivo al quartiere Quarticciolo di Roma

Papa Leone XIV è arrivato nel quartiere romano di Quarticciolo, dove si trova per la sua terza visita pastorale. L’evento si svolge nel pomeriggio e coinvolge diverse persone del quartiere. Il Papa ha raggiunto la zona in un momento di grande attenzione e si sta preparando a incontrare i residenti. La visita si svolge senza incidenti e prosegue con incontri e cerimonie religiose.

Papa Leone XIV è arrivato nel quartiere romano di Quarticciolo, dove oggi pomeriggio condurrà la sua terza visita pastorale. Decine le persone in attesa, che il pontefice ha salutato una volta sul posto, stringendo le mani a chi gli era più vicino. A ospitarlo sarà la parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo.