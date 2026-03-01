Jasmine Paolini cede in due set a Cristina Bucsa ed è fuori in semifinale nel WTA di Merida

Jasmine Paolini è stata eliminata in semifinale nel torneo WTA 500 di Merida, in Messico, perdendo in due set contro Cristina Bucsa. La giocatrice italiana si è fermata al penultimo turno del torneo, che si svolge sulla terra battuta. La partita si è conclusa con la vittoria della spagnola, che ha superato Paolini in due set.

Nel primo set si complicano subito i piani dell’azzurra, che nel terzo game annulla una palla break, si salva, ma poi dal 2-2 cede la battuta per due volte nel quinto e nel settimo gioco. La spagnola scappa sul 5-2 e va a servire per due volte per il parziale, ma Paolini recupera entrambi i break di ritardo ed opera l’aggancio sul 5-5. L’italiana, però, nell’undicesimo gioco cede nuovamente il servizio, e questa volta Bucsa, sul 6-5, tiene la battuta e chiude i conti sul 7-5 dopo 56 minuti. Nella seconda frazione prosegue il black out dell’azzurra, che dalla parità del game d’apertura perde 12 punti di fila, e, in pochi minuti, si ritrova sotto 0-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini cede in due set a Cristina Bucsa ed è fuori in semifinale nel WTA di Merida Leggi anche: WTA Merida 2026, Paolini rimonta ed è in semifinale. Avanti anche Bucsa e Frech Dove vedere in tv Paolini-Bucsa, WTA Merida 2026: orario semifinale, programma, streamingJasmine Paolini sarà protagonista nella notte italiana delle semifinali del WTA500 di Merida. Altri aggiornamenti su Jasmine Paolini. Temi più discussi: Merida su SuperTennis: Paolini si ferma in semifinale, vince Bucsa; Paolini, buona la prima a Merida. Cobolli avanza in semifinale ad Acapulco, Bellucci cede a Tiafoe; Ranking WTA (23 febbraio 2026): Jasmine Paolini guadagna una posizione, Elisabetta Cocciaretto la perde; Cobolli in semifinale a Delray Beach, Berrettini si ferma a Buenos Aires. Jasmine Paolini, che carattere! Reagisce ad un 6-0, rimonta Boulter ed approda in semifinale a MeridaLa capacità di resettare. Jasmine Paolini ha messo in mostra questa qualità nella sfida contro la britannica Katie Boulter (n. 69 del ranking), nei quarti ... oasport.it Paolini, buona la prima a Merida. Cobolli avanza in semifinale ad Acapulco, Bellucci cede a TiafoeA Merida parte bene Jasmine Paolini, che lascia due soli game a Hon. Cobolli avanza ad Acapulco dove si ferma Bellucci, con contro Tiafoe non ripete l’impresa fatta con Davidovich-Fokina ... sport.virgilio.it QUEL MOMENTO LÌ Siamo ancora tutti fermi al match point contro Coco Gauff che ha permesso a Jasmine Paolini di vincere gli IBI25 Un successo storico condito dalla bis in doppio con Sara Errani È il risultato più importante nella carriera di Jasm facebook SUPER RIMONTA DI JASMINE Nella notte Jasmine Paolini supera in rimonta la britannica Boulter e conquista la semifinale di Merida #Tennis #WTAMerida #Paolini x.com