Paolini si ferma in semifinale a Merida dopo aver perso contro Bucsa con il punteggio di 7-5 6-4, mentre Darderi avanza in finale a Santiago. In Messico, l'azzurra ha ceduto il set decisivo all’avversaria, mentre in Cile Paolo si avvicina alla top 20, affrontando la partita successiva. La competizione continua con altri incontri in programma nelle due località.

Non bastano neanche il Messico e un torneo 500 non nobilissimo come quello di Merida per ritrovare la migliore Jasmine Paolini. Dopo due buoni match, pur condendo di qualche difficoltà il quarto di finale contro Boulter, l'azzurra si è fermata in semifinale per mano di Cristina Bucsa: 7-5 6-4 il punteggio finale in favore della spagnola, che dopo dieci sconfitte consecutive in due set riesce finalmente a trovare il successo contro una top 10. Raggiungendo così la seconda, e più prestigiosa, finale della carriera. A bilanciare l'amarezza che lascia la sconfitta di Paolini per il tennis italiano, ci pensa Luciano Darderi. All'Atp 250 di Santiago il n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini si ferma in semifinale a Merida, Darderi è in finale a Santiago

Leggi anche: Cobolli supera Kecmanovic e va in finale ad Acapulco. Darderi in semifinale a Santiago, Paolini a Merida

Leggi anche: Tennis, Cobolli in finale ad Acapulco. Semifinali per la Paolini e Darderi a Merida e Santiago

Altri aggiornamenti su Paolini.

Temi più discussi: Merida su SuperTennis: Paolini si ferma in semifinale, vince Bucsa; Cobolli e Paolini avanzano ad Acapulco e Merida, si ferma Bellucci; WTA Doha, Errani e Paolini si fermano in semifinale; Paolini, buona la prima a Merida: ai quarti c'è Boulter.

Jasmine Paolini cede in due set a Cristina Bucsa ed è fuori in semifinale nel WTA di MeridaSi ferma al penultimo atto il cammino di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Merida: in Messico l'azzurra, in tabellone grazie ad una wild card, ed accreditata ... oasport.it

LIVE Paolini-Bucsa, 5-7, 4-6, WTA Merida 2026 in DIRETTA: la numero 7 WTA lotta ma sbaglia tanto. In finale ci va l’ibericaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it

MERIDA: PAOLINI SI FERMA IN SEMIFINALE Peccato Jas il suo torneo si ferma in semifinale battuta da Bucsa con Il risultato di 7/5 6/4. Alla prossima jas merida wta - facebook.com facebook

Cobolli in finale ad Acapulco, Paolini in semifinale a Merida dlvr.it/TRCbQv x.com