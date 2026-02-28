Cobolli supera Kecmanovic e va in finale ad Acapulco Darderi in semifinale a Santiago Paolini a Merida

Cobolli ha battuto Kecmanovic e si è qualificato per la finale ad Acapulco, mentre Darderi ha raggiunto le semifinali a Santiago. Paolini si è invece fermato a Merida. Flavio affronta ora Tiafoe dopo aver vinto un match difficile contro il serbo, e Luciano ha vinto contro Pellegrino in un derby italiano in Cile.

Flavio Cobolli si prende di forza la finale dell'Atp 500 di Acapulco. Il romano ha battuto in una lottatissima semifinale il serbo Miomir Kecmanovic in tre set (7-6(5) 3-6 6-4 in due ore e 27 minuti) e si giocherà (stanotte a partire dalle 4) il titolo messicano con Frances Tiafoe, numero 28 del mondo, che ha battuto dopo tre ore di gioco l'altro americano Brandon Nakashima. Per Cobolli è la quarta finale Atp in carriera. In caso di vittoria, diventerebbe numero 16 del mondo, che sarebbe il suo nuovo best ranking (attualmente è 17). L'azzurro è diventato anche il terzo italiano a raggiungere almeno tre finali di un 500 (dopo quelle di Washington e Amburgo), dopo Fabio Fognini e il recordman Jannik Sinner (che ne ha giocate ben 9).