Hanno appiccato il fuoco a un' auto e al portone di un' abitazione | arrestati padre e figlio

Due persone, un uomo di 43 anni e un minorenne di 17, sono state arrestate in quanto responsabili di aver incendiato un'auto e il portone di una casa. L'episodio si è verificato di recente, e le autorità hanno immediatamente intervenuto, portando all'arresto dei sospettati in flagranza di reato. L'indagine prosegue per chiarire i motivi e eventuali responsabilità aggiuntive.

Arrestati. Padre e figlio, rispettivamente di 43 e 17 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per aver appiccato il fuoco a un'autovettura e al portone di un'abitazione. Incendio che, naturalmente, ha determinato un concreto pericolo per la pubblica incolumità. Ad arrestare i due - indagati per le ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale - sono stati, a Castrofilippo, i carabinieri della stazione cittadina con il supporto dei colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Canicattì. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, padre e figlio - oltre ad appiccare il fuoco all'auto e al portone dell'abitazione - hanno opposto resistenza all’azione delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

