Palo maledetto al 93’ | il tappo nega la festa a 8.000 cuori amaranto

Nel finale di partita, al minuto 93, il pallone colpisce il palo interno e interrompe una possibile vittoria per 8.000 tifosi presenti al Comunale. La deviazione impedisce ai giocatori di festeggiare un risultato che avevano combattuto con determinazione, portando a un momento di grande tensione e delusione tra i supporter. La partita si conclude senza i tre punti, lasciando il pubblico in attesa di una prossima occasione.

Il Tappo rimbalza sul palo interno al 93’ e nega un brindisi meritato agli 8.000 del Comunale. Sarebbe stato il coronamento di una rimonta voluta, cercata e quasi afferrata con le unghie. Come avevo previsto, il “vecchio” (più giovane di me!) Mandorlini imposta la gara sui lanci lunghi per Okaka e Fischnaller. E proprio da un’ingenuità di Chierico, al 38’, nasce l’episodio che cambia il primo tempo: l’arbitro, richiamato al varrino, concede il rigore ai ravennati. È 0-1, anche se fino a quel momento il pallino del gioco sembrava saldamente in mano agli amaranto. Nella ripresa Bucchi prova a cambiare volto alla squadra: fuori Iaccarino e Chierico, dentro Cortesi e Viviani; Varela prende il posto di Tavernelli, Cianci quello di Ravasio, mentre Arena entra per Pattarello. 🔗 Leggi su Lortica.it

