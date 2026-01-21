Juve-Benfica | il palo nega la doppietta a McKennie ci prova Aursnes | Diretta 2-0

Nell’atteso confronto tra Juventus e Benfica, McKennie sfiora la doppietta colpendo un palo, mentre Aursnes tenta di risollevare le sorti del Benfica. La Juve cerca di superare un tabù, avendo ottenuto solo una vittoria negli ultimi nove incontri con i portoghesi. La partita si svolge con un punteggio di 2-0, e per Spalletti è fondamentale ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze europee.

Pavlidis fallisce clamorosamente il calcio di rigore assegnato al Benfica per il fallo di Bremer Cross di Conceicao che finisce prima su Araujo e poi sul palo Colpo di testa di Aursnes che centra il palo alla sinistra di Di Gregorio Gol di McKennie dopo una bella azione Punizione di Conceicao che termina sulla barriera Rete di Thuram dopo una splendida azione. Tiro secco rasoterra che batte Trubin Occasionissima per McKennie che solo dal centro dell'area tira su Trubin Occasione per Pavlidis che tira, la palla viene deviata in angolo Si accende una mischia davanti alla porta del portiere bianconero, che alla fine s'impossessa del pallone Bianconeri subito all'attacco Spalletti getta nella mischia Conceicao al posto di Miretti L'arbitro fischia la fine del primo tempo Gran cross di Mckennie e colpo di testa fuori di David da buona posizione Calcio d'angolo per i bianconeri, la palla finisce sulla testa di Miretti che colpisce alto Gli uomini di Mourinho assaltano la difesa bianconera che si difende strenuamente Occasione per Prestianni che dal limite tira alto Tiro di Sudakov e grande parata di Di Gregorio Nuovo tiro di Yildiz di poco a lato Il Benfica batte due calci d'angolo consecutivi, ma la partita si svolge prevalentemente a centrocampo Discesa di Yildiz che tira dal vertice sinistro dell'area, para Trubin Assalto bianconera ma Thuram che ha la palla buona di testa ma spreca Cross di Yildiz per David, Otamendi devia in angolo E' iniziata la partita Intanto le due partite di Champions League disputate alle 18. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Juve-Benfica: il palo nega la doppietta a McKennie, ci prova Aursnes | Diretta 2-0

