Pallanuoto femminile anche la Brizz eliminata in Conference Cup Solo Cosenza alla Final Eight

Nella pallanuoto femminile, il Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 si è concluso con l’eliminazione della Brizz Nuoto, che oggi ha perso la partita decisiva. Solo il Cosenza ha raggiunto le Final Eight, mentre altre squadre italiane, tra cui l’AGN Energia Bogliasco 1951 e la Brizz, sono state eliminate dopo le sconfitte di ieri e oggi.

Si chiude in maniera amara per l’Italia la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: dopo l’AGN Energia Bogliasco 1951, eliminato ieri, anche la Brizz Nuoto, a causa della sconfitta odierna, deve salutare la competizione. Tra le formazioni italiane soltanto lo Smile Cosenza Pallanuoto, dunque, accede alla Final Eight. Nel Girone D, andato in scena ad Istanbul, in Turchia, la Brizz Nuoto nell’ultima giornata cede alle padrone di casa anatoliche del Galatasaray Zena, vittoriose per 10-7 nonostante la qualificazione già acquisita, e deve dire addio alle possibilità di accedere alla Final Eight. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, anche la Brizz eliminata in Conference Cup. Solo Cosenza alla Final Eight Pallanuoto femminile, Cosenza vince in Conference Cup. Brizz beffata ai rigori, Bogliasco battuta di misuraConquista solo un punto la Brizz Nuoto, beffata ai rigori, nel Girone D, in corso ad Istanbul, dalle croate dello ZAVK Mladost, che si impone per... Pallanuoto, Conference Cup alla Scandone: quattro match internazionali per il PosillipoLa squadra rossoverde torna in acqua per la competizione europea con il girone che si disputerà a Napoli dal 19 al 22 febbraio Si disputerà dal 19 al... Una selezione di notizie su Conference Cup. Temi più discussi: Conference Cup: Bogliasco, Cosenza e Brizz mirano alla Final Eight; Pallanuoto femminile, Cosenza vince in Conference Cup. Brizz beffata ai rigori, Bogliasco battuta di misura; Pallanuoto, Conference Cup: impresa Cosenza, Brizz beffata e battuta ai rigori. Bogliasco rimontato nel finale; Smile Cosenza contro Rapallo, banco di prova in ottica campionato. Pallanuoto femminile, anche la Brizz eliminata in Conference Cup. Solo Cosenza alla Final EightSi chiude in maniera amara per l’Italia la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: dopo l’AGN Energia Bogliasco 1951, eliminato ieri, ... oasport.it Pallanuoto femminile, Cosenza vince in Conference Cup. Brizz beffata ai rigori, Bogliasco battuta di misuraSi apre la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: le tre squadre italiane impegnate, AGN ... oasport.it IL PRIMATO | La formazione bruzia ha dominato il girone della Conference Cup disputato in Grecia, chiudendo a punteggio pieno e battendo entrambe le avversarie in casa - facebook.com facebook Galatasaray Zena'da Conference Cup maçlarinin hazirliklari tamamlandi. galatasaray.org/haber/su-sporl… x.com