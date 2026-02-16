Pallanuoto Conference Cup alla Scandone | quattro match internazionali per il Posillipo

La squadra rossoverde torna in acqua per la competizione europea con il girone che si disputerà a Napoli dal 19 al 22 febbraio Si disputerà dal 19 al 22 febbraio alla Piscina Scandone di Napoli il girone di Conference Cup che vedrà protagonista il Posillipo. La squadra di Pino Porzio esordirà giovedì 19 febbraio alle ore 19.00 contro la Dinamo Tbilisi. Venerdì 20 febbraio l'appuntamento è fissato per le ore 21.00, quando i rossoverdi affronteranno la Sete Natation. Sabato 21 alle ore 18.30 la sfida contro la Stella Rossa. Si chiude domenica 22 alle 11.30 contro gli spagnoli del Centre Natació Mataró.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Brescia ha battuto il Posillipo nella partita di domenica, causando una sconfitta che complica la posizione dei napoletani in classifica.

Napoli si prepara ad ospitare l'America's Cup, con le regate principali previste dal 10 luglio 2027 tra Posillipo e Castel dell’Ovo.

