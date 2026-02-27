Pallanuoto femminile Cosenza vince in Conference Cup Brizz beffata ai rigori Bogliasco battuta di misura
Si è aperto il Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile, con tre squadre italiane in campo. AGN Energia Bogliasco 1951, Smile Cosenza Pallanuoto e Brizz Nuoto si sfidano in gironi da tre, con le prime due che accederanno alla fase finale. La competizione prosegue con partite che determineranno le qualificate per la Final Eight.
Conquista solo un punto la Brizz Nuoto, beffata ai rigori, nel Girone D, in corso ad Istanbul, dalle croate dello ZAVK Mladost, che si impone per 16-14 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari, arpionato dalle balcaniche a soli 3" dalla sirena. Le acesi, guidate da Carlo Zilleri, domenica dovranno battere le padrone di casa anatoliche del Galatasaray Zena per scongiurare l’eliminazione. Sconfitta di misura, invece, nel Girone A, scattato ad Alba Iulia, in Romania, per il Bogliasco, che cede proprio alle padrone di casa romene del CSM Unirea Alba Iulia, vittoriose per 8-7. Le liguri, allenate da Mario Sinatra, domani dovranno battere con almeno due gol di scarto le spagnole del CN Sant Feliu per arpionare la qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti discussi: Pallanuoto femminile, vittoria del Rapallo 20 a 9 con lo Smile Cosenza.
