Pallanuoto A2 femminile la Cosma Vela Ancona vola e vince ancora stavolta in trasferta
La Cosma Vela Ancona conferma il suo ottimo momento nella pallanuoto femminile di serie A2, conquistando una vittoria convincente in trasferta contro il Volturno Sporting Club. La squadra dimostra solidità e qualità, dominando l'incontro con un risultato di 6-18 e mantenendo il controllo per tutta la durata della partita.
SANTA MARIA CAPUA VETERE - Vince con ampio margine la Cosma Vela Ancona nella prima trasferta stagionale, quella di Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno Sporting Club, formazione contro cui si impone per 6-18 con due tempi straripanti e altri due tenuti sotto controllo. Le cosmiche partono. Anconatoday.it
