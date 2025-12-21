Pallanuoto A2 femminile esame superato per la Cosma Vela Ancona | Lazio battuta 10-6

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - La Cosma Vela Ancona supera alla grande il primo esame stagionale battendo la Lazio 10-6 al Passetto. Un successo confortante contro una delle principali formazioni di questo campionato, tra le candidate ai playoff proprio come le doriche che al Passetto sfoderano una prova d’orgoglio e. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

