Pallanuoto A2 femminile esame superato per la Cosma Vela Ancona | Lazio battuta 10-6
ANCONA - La Cosma Vela Ancona supera alla grande il primo esame stagionale battendo la Lazio 10-6 al Passetto. Un successo confortante contro una delle principali formazioni di questo campionato, tra le candidate ai playoff proprio come le doriche che al Passetto sfoderano una prova d’orgoglio e. 🔗 Leggi su Today.it
PALLANUOTO A2 F – La Rari ospita il Volturno - Ultima sfida dell’anno solare per le Rarigirls che, domani pomeriggio alle 16, scendono in vasca alla piscina Sterlino per ospitare, nella terza giornata di serie A2 femminile, il Volturno. renonews.it
Pallanuoto A2: Sport Center, riscatto cercasi contro Project - Sconfitta nella prima uscita stagionale a Como, la Sport Center Parma torna a giocare al Centro Sportivo “Ercole Negri” e cerca subito il riscatto nella 3ª giornata (Girone Nord) del Campionato di Ser ... sportparma.com
Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona vola e vince ancora: Volturno battuto 18-6 - Nella prima trasferta stagionale, le doriche dominano nella vasca di Santa Maria Capua Vetere grazie a due tempi straripanti e altri due tenuti sotto controllo ... anconatoday.it
DOMENICA 21 dicembre ALLE 15:00 Terza di campionato per la squadra di A2 di pallanuoto femminile! Vela Nuoto Ancona vs Lazio Nuoto Iscriviti al nostro canale YOU TUBE e clicca sul pulsante "avvisami" per non perderti la partita! Link alla diretta: - facebook.com facebook
Nella seconda giornata del #campionato di #pallanuoto femminile di #serieA2 #girone nord, la Isocell #RariNantesOrobica esce sconfitta dal confronto con la capolista Sori. La cronaca su #zonamistamagazine x.com
