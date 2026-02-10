Inter Dumfries scalda i motori | Rientro vicino mi alleno già con la palla

Denzel Dumfries è pronto a tornare in campo. L’esterno dell’Inter, che si è fermato a causa di un infortunio, si dice vicino al rientro e già si allena con la palla. Ha parlato ai microfoni di NOS durante la finale femminile di Speed skating sui 1000 metri, confermando che il suo recupero procede bene e che presto tornerà a disposizione di Inzaghi.

Buone notizie per l’ Inter e per Denzel Dumfries. L’esterno olandese, fermo ai box per un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane, ha fatto il punto sul suo recupero ai microfoni di NOS, a margine della finale femminile di Speed skating (pattinaggio di velocità) sui 1000 metri. Le sue parole infondono ottimismo nell’ambiente nerazzurro: il recupero è entrato nella fase cruciale e il ritorno in gruppo è ormai imminente. “Sono nelle fasi finali del recupero, spero di tornare il prima possibile”, ha dichiarato Dumfries, confermando di aver già ripreso l’attività atletica più specifica.🔗 Leggi su Serieagoal.it

