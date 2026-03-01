Pakistan manifestati filo-iraniani attaccano il consolato statunitense | 8 morti e 20 feriti

In Pakistan, gruppi filo-iraniani hanno attaccato il consolato statunitense causando otto morti e venti feriti. Gli scontri si sono verificati in un momento di tensione tra le forze filo-iraniane e le autorità locali. Non sono stati segnalati altri episodi di violenza collegati a questo episodio. La situazione rimane sotto controllo delle forze di sicurezza locali.

Gli attacchi contro l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele hanno portato alla morte della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei. La situazione attuale sta causando un disordine civile considerevole. Infatti, è appena giunta la notizia che dei manifestati filo-iraniani, contrariati dalla morte della Guida suprema, hanno tentato di assaltare il consolato statunitense a Karachi, in Pakistan. Lo scontro che ha causato la morte di otto persone, tensioni analoghe si sono registrate presso l’ambasciata statunitense a Baghdad. Sono stati i media statali iraniani a confermare la morte di Khamenei. Come riportato da RNZ News, un giornalista dell’AFP ha visto centinaia di manifestati filo-iraniani tentare di fare irruzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

