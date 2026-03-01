Pakistan manifestanti assaltano il consolato Usa dopo l’uccisione di Khamenei | 9 morti e 32 feriti

In Pakistan, manifestanti hanno attaccato il consolato statunitense dopo le notizie riguardanti l’uccisione di Ali Khamenei in raid condotti da Israele e Stati Uniti. La protesta ha provocato nove morti e trenta due feriti tra i partecipanti. L’evento si è verificato in un momento di forte tensione legata alle azioni militari contro la Guida Suprema e alle reazioni popolari che ne sono seguite.

L’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, nei raid di Israele e Stati Uniti ha fatto esplodere la rabbia e le manifestazioni di protesta anche in Pakistan. Centinaia di manifestanti hanno tentato di assaltare il consolato americano nella megalopoli pachistana di Karachi. I manifestanti hanno scandito slogan di condanna degli Stati Uniti e di Israele. Almeno 9 persone sono morte e altre 32 persone sono rimaste ferite. Proteste sono in corso anche a Lahore e nella capitale Islamabad Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020 Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo: ecco quali ha colpito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Iran conferma la morte di Khamenei. Trump: “Minacciano di colpirci? Reagiremo con una forza mai vista prima”. Pakistan, tentato assalto al consolato Usa: 6 vittimeIsraele e gli Stati Uniti hanno agito contro l’Iran “perché era necessario, perché il regime di Teheran non ci ha lasciato alternative”.

