A Karachi, nel sud del Pakistan, centinaia di manifestanti filo-iraniani hanno cercato di entrare nel consolato degli Stati Uniti, scatenando scontri violenti. Durante gli scontri sono morte almeno nove persone e più di trenta sono rimaste ferite. La situazione ha portato a un assalto che ha coinvolto un numero significativo di partecipanti e ha causato danni e tensioni nella zona.

Centinaia di manifestanti tentano di incendiare la sede diplomatica americana. Proteste anche a Lahore e Islamabad, la polizia usa lacrimogeni per disperdere la folla Secondo fonti ospedaliere citate dalla Bbc, il bilancio è salito ad almeno nove vittime e 32 feriti. In precedenza il servizio di soccorso Edhi Foundation aveva parlato di almeno otto morti e una ventina di feriti, molti dei quali con ferite da arma da fuoco. “Abbiamo trasportato almeno otto cadaveri negli ospedali civili di Karachi, mentre altri 20 sono rimasti feriti”, ha dichiarato Muhammad Amin, portavoce dell’organizzazione. Un giornalista dell’Afp sul posto ha riferito che una folla di giovani ha scavalcato il cancello principale del complesso consolare, infiltrandosi nel vialetto d’accesso e rompendo alcune finestre dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pakistan, assalto al consolato Usa a Karachi dei filo-iraniani: almeno 9 morti

Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 mortiUn enorme incendio ha devastato nella tarda serata di sabato un centro commerciale a più piani nella città di Karachi, la più grande del sud del...

Grave incendio in un centro commerciale a Karachi, Pakistan: almeno quattordici morti e decine di dispersiNella notte tra sabato e domenica un grave incendio ha devastato un centro commerciale di Karachi, la città più popolosa del Pakistan.

Crisi Iran, almeno 9 morti nell'assalto al consolato Usa a Karachi in PakistanLe vittime, come ha fatto sapere un portavoce del servizio di soccorso, presentavano ferite di arma da fuoco. Un gruppo di manifestanti ha tentato di entrare nell'edificio scavalcando i cancelli e ... tg24.sky.it

Pakistan: assalto al consolato Usa a Karachi. Tensione altissima in cittàCentinaia di manifestanti hanno preso d'assalto questa mattina, i marzo, il consolato degli Stati Uniti a Karachi, per protestare contro l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. tg.la7.it

#Guerra. Pakistan, almeno 8 morti in tentato assalto a consolato Usa a Karachi. (ANSA) - facebook.com facebook

Proseguono gli scontri tra Afghanistan e Pakistan Islamabad rivendica l’uccisione di 331 talebani Guglielmo Gallone, @oss_romano x.com